Urban Myths: le leggende metropolitane sugli artisti del '900 stasera su Sky Arte

Urban Myths è un viaggio tra le più surreali leggende metropolitane che coinvolgono iconici personaggi del '900: da Mick Jagger alla principessa Margaret, da Paul McCartney a Andy Warhol e Donald Trump, da Freddie Mercury a Lady Diana e tanti altri. Appuntamento stasera su Sky Arte dalle 21:15!

Leggende metropolitane, dure a morire e impossibili da verificare, ma che resistono al passare del tempo; torna con dieci nuovi episodi Urban Myths, la serie prodotta da Sky Arts Uk e dedicata a grandi personaggi della storia e a ciò che si racconta di loro: pettegolezzi, suggestioni, fatti più o meno probabili, ai quali restano indissolubilmente legati. La nuova stagione prende spunto da tutte quelle storie sulle quali non si è mai fatta chiarezza, e che rendono ancora più mitici i grandi personaggi del Novecento: stelle del panorama musicale, artistico e del jet set come Mick Jagger, Paul McCartney, Andy Warhol, Freddie Mercury, Joan Collins, Lady Diana, Madonna, Basquiat o Donald Trump.

Johnny Cash

Urban Myths è un viaggio immaginario e divertito, sospeso tra fatti realmente accaduti e retroscena reali o presunti. Storie che si sono conquistate un posto in prima fila nella narrazione del Novecento e che qui diventano lo spunto per queste piccole perle di commedia. Stasera alle 21:15 il Live Aid: il dietro le quinte di uno degli eventi più memorabili degli ultimi decenni, il Live Aid del 1985; protagonisti Bob Geldof e la sua assistente Marsha Hunt, alle prese con le bizze dei Queen, gli U2 e le altre grandi star del concerto. A seguire Johnny Cash e lo struzzo da incubo: l'episodio racconta la storia di un incidente che risale al 1983, quando Johnny Cash distrusse una stanza d'albergo a Nottingham, sconvolto dal mix di antidolorifici e vino e poi raccontò alla direttrice dell'hotel di essere stato quasi ucciso da uno struzzo da compagnia.

Queen Rock Montreal: Freddie Mercury con Brian May e John Deacon in una scena dell'evento cinematografico

Il 27 aprile scopriremo Mick Jagger e la principessa: Mick Jagger fu legato alla principessa Margaret da una lunga amicizia, o forse tra i due vi fu una relazione. È certo però che la principessa condivise con la rock star il suo profondo desiderio di ribellione. A seguire Freddie Mercury e Diana: si racconta che la Principessa Diana, ospite a casa di Freddie Mercury insieme al comico e dj Kenny Everett, abbia confessato di desiderare, a volte, una vita normale, e di fare cose semplici che le erano precluse dalla sua popolarità; i due, in procinto di uscire, acconsentirono a portarla con loro in un locale gay. Questo episodio è il resoconto della bizzarra serata.

Il 4 maggio vedremo Paul McCartney e l'invenzione di Yesterday: a Paul McCarteney un giorno ronzava in testa un motivetto per il quale scelse il titolo provvisorio "scrambled eggs - uova strapazzate"; incredibile a dirsi, ma sarà quella la canzone più bella del ventesimo secolo, per la rivista Rolling Stone la canzone pop numero 1 di tutti i tempi: Yesterday. A seguire Grace Jones sotto pressione: il racconto dello strano pomeriggio in cui un ladro si introdusse, armato di pistola, nell'appartamento di Grace Jones e Jean-Paul Goude, e le cose non andarono come egli aveva previsto.

Beatles e cinema: la parabola dei Fab Four sul grande schermo

L'11 maggio vedremo Andy Warhol contro Donald Trump: Andy Warhol negli anni '80 dipinse una serie di quadri commissionato da Trump che però non gli furono mai pagati. I due si rincontreranno a New York dove Warhol, abile nel mescolare arte e affari, grazie alla sua filosofia imprenditoriale fu fonte di ispirazione di Trump. A seguire Madonna e Basquiat: negli anni '80 la cantante Madonna ebbe una breve e appassionata relazione con Jean Michel Basquiat, pittore pioniere nella scena artistica New Yorkese. Basquiat era già famoso, mentre Madonna era una sconosciuta ma già con le idee molto chiare sui suoi sogni. Questo episodio li segue nel corso di una notte passata nella metro d NY, sotto gli occhi critici degli altri viaggiatori, prima che la vita della cantante cambiasse per sempre, grazie all'ingaggio del produttore musicale Seymour Stein.

Il 18 maggio Public Enemy e la folle corsa: l'episodio racconta di come i giganti dell'hip hop Public Enemy hanno dovuto fare l'autostop e saltare su una Ford Focus del loro fan Kevin per arrivare in tempo ad un concerto a Sheffield. A seguire il processo di Joan Collins: l'assurda storia del più alto risarcimento editoriale mai ottenuto. Protagonista Joan Collins, accusata dalla casa editrice Random House di aver consegnato un romanzo illeggibile. Un caso giudiziario da fiction.