Urban Myths: gli episodi su Marilyn Monroe e David Bowie stasera su Sky Arte!

Continuano gli appuntamenti con la seconda stagione della straordinaria serie Urban Myths. La produzione originale Sky Arts Uk, firmata da Ben Palmer, torna con il terzo e il quarto episodio stasera venerdì 8 febbraio alle 21.15 su Sky Arte (canale 120, 400 di Sky): protagonisti Marilyn Monroe e David Bowie.



La serie prende spunto da tutte quelle leggendarie storie sulle quali non si è mai fatta chiarezza e che rendono ancora più mitici i grandi personaggi del Novecento. Un viaggio immaginario e divertito che questa settimana ci porta nella vivace Londra degli anni '60, con due giovanissimi David Bowie e Marc Nolan ai loro esordi, e sul set hollywoodiano di un Billy Wilder all'apice della sua carriera alla fine degli anni '50, nel tentativo di dirigere una ingestibile Marilyn Monroe.

Il terzo episodio, Quando Bowie incontrò Bolan, ricorda il primo incontro tra i due amici e rivali protagonisti della scena musicale inglese: all'epoca ancora Davie Jones ("come quello dei Monkees") e Mark Feld. Due giovanissimi e determinati musicisti alle prese con un manager, Les Conn's, che avrebbe solo approfittato di loro. I due si incontrano nello studio di Les Conn's che li obbliga verniciare le pareti del locale, promettendogli un contratto discografico in cambio. È l'inizio di due favolose carriere, di un'amicizia e di un sodalizio non privo di rivalità e stima.

Nel quarto episodio Marilyn Monroe & Billy Wilder "Sono io, Zucchero" si racconta l'intera giornata passata sul set di "A qualcuno piace caldo", nel 1959, nell'impresa di far girare alla star del film una singola, breve e semplicissima scena composta di una sola battuta: "Sono io, Zucchero!" La ex Bond Girl Gemma Aterton, interpreta la svanita Marilyn in preda a paure e sbalzi d'umore. La puntata è un movimentato andare e venire tra set e camerini, in una interminabile sequenza di ciak e tentativi di persuadere e ben disporre la diva. Sul set ci sono infatti tutti i protagonisti di quel memorabile episodio: dal regista Billy Wilder e a i due giganteschi Tony Curtis e Jack Lemmon; da Paula, la maestra di Marilyn, al marito, il noto scrittore Arthur Miller.

Ecco una piccola clip dell'episodio:

Ecco gli altri episodi di Urban Myths:

15 febbraio, ore 21.15 - Muhammad Ali, Il più grande di tutti i tempi

15 febbraio, ore 21.45 - Dalì e Cooper

22 febbraio, ore 21.15 - Samuel Beckett, Waiting for André

22 febbraio, ore 21.45 - Sex Pistols Vs Bill Grundy