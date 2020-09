Uomini e Donne, Valentina Autiero sugli uomini: "Ho cambiato gusti"

Valentina Autiero ha cambiato gusti in fatto di uomini dopo l'ennesima delusione vissuta a Uomini e Donne: la dama si è sfogata con Maria De Filippi e ha fatto un annuncio che influirà sul suo futuro nel dating show di Canale 5.

Valentina Autiero ha iniziato a frequentare il parterre di Uomini e Donne Over da due anni, dopo che un amico l'ha iscritta ai casting. La dama in questi mesi ha collezionato numerose delusioni, oggi ha chiuso anche la frequentazione con Emanuele, con cui ha preso un caffè ma l'incontro non ha convinto nessuno dei due. Quando Maria De Filippi ha chiesto come fosse andato l'incontro, il primo a parlare è stato Emanuele: "Abbiamo preso un caffè stamattina, sono stato bene. É carina, ma è durata poco la cosa". Valentia conferma che non è scoccata la scintilla: "Mi sono presentata totalmente struccata e ho ricevuto comunque un complimento. Solo che, a 41 anni, se lascio il mio numero ad un uomo, mi aspetto di essere invitata a ballare. Sto seguendo il tuo consiglio di aspettare".

Valentina spiega che nel corso degli anni ha cambiato i suoi gusti in fatto di uomini: "Quando mi hanno lasciato il numero, ho detto che non volevo uscire a cena perché volevo aspettare di prendere un caffè per valutare. Negli anni ho cambiato gusti. Una volta mi piacevano quelli tatuati e con la barba, ora preferisco i tipi come Nicola". Nicola è il cavaliere di 26 anni che si è presentato al programma per corteggiare Gemma Galgani. Valentina ha provato a farsi notare da Nicola ma la cosa non ha funzionato.

La Autiero quando si presentò a Uomini e Dionne disse che preferiva gli uomini tatuati perchè lei stessa ha moltissimi tatuaggi in varie parti del corpo, tra cui un grosso tatuaggio sul braccio e una croce sulla schiena.