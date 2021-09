Uomini e Donne, al Trono Over volano gli schiaffi

Nello studio di Uomini e Donne è scoppiato il caos quando tra due protagonisti del Trono Over sono volati schiaffi: una dama ha schiaffeggiato Graziano e la produzione è stata costretta a fermare la registrazione, la scena sarà tagliata e non potrà essere vista dagli spettatori del dating show.

La puntata registrata il 26 settembre di Uomini e Donne è stata ricca di spunti, come riporta il portale Il vicolo delle news. Dopo che un tronista è stato cacciato dallo studio per aver provato a barare, la registrazione è stata fermata per un fatto abbastanza inusuale: una dama ha lasciato la sua postazione per schiaffeggiare Giuliano, il cavaliere con cui era uscita e che ha raccontato alcuni particolari del loro incontro che alla donna non sono andati giù.

Il cavaliere ha riferito che la dama con cui è uscito ha voluto togliersi i vestiti, poi, forse in ricordo di quello spettacolo, ha lasciato a Giuliano degli slip. Davanti all'incredulità degli opinionisti, Giuliano, per avvalorare il suo racconto, ha promesso che farà vedere le foto a Gianni Sperti. A questo punto la signora si è alzata e ha schiaffeggiato Giuliano, la scena, con grande disappunto degli amanti del trash, sarà tagliata e non andrà in onda.

Nella stessa puntata si è saputo che Andrea Nicole ha baciato uno dei suoi corteggiatori, per la precisione Ciprian, il bacio è avvenuto a telecamere spente, su espressa richiesta della tronista. La cosa non convince del tutto Gianni Sperti che non si fida del corteggiatore.