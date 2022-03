Uomini e Donne, Tina Cipollari esce dallo studio in lacrime “lascia stare mia madre” (video)

Duro scontro a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e la dama Pinuccia: l'opinionista ha lasciato lo studio in lacrime dopo che la sua antagonista, durante un litigio, si è chiesta se la madre avesse insegnato l'educazione alla Cipollari.

Ancora una volta, in una puntata del Trono Over di Uomini e Donne i toni si sono accesi tra Tina Cipollari ed una delle dame presenti. Al centro dello studio c'erano Pinuccia ed Alessandro, i due, dopo essersi frequentati, si sono lasciati, ma la dama sembra disposta a fare un passo verso il cavaliere per ricucire i rapporti, tanto da dirgli "voglio far pace con te e se ti ho offeso in qualche modo mi dispiace. Ti voglio bene, se mi vuoi sono qui per ricominciare".

Alessandro, da parte sua, ha chiarito ancora una volta che lui nutre solo un sentimento di amicizia verso Pinucccia e Tina gli ha dato man forte: "ma si erano già chiariti, lui ha sempre parlato di amicizia". Pinuccia, a questo punto, si è rivolta a Tina "Dall'amicizia può nascere qualcosa di più. Abbiamo sbagliato, tutti sbagliano. Lei non sbaglia mai?". E dopo "qui c'è 'troppa cattiveria, c'è sempre guerra, ha ragione Franco". Pinuccia e Tina si sono confrontate già in passato, tra le due non c'è molta simpatia, Tina, dopo aver sentito le affermazioni della dama, le ha detto "se non vi va bene statevene a casa vostra, se vi rompete le pal.e andatevene, oggi se la prendono con il programma, ma andate a ca.are ".

Pinuccia, mentre Tina usciva dallo studio, le ha urlato "maleducata, villana, con gli ospiti non ci si comporta in questa maniera. Dove è sua madre che le ha insegnato l'educazione?. Villana". L'opinionista è tornata sui suoi passi, e, trattenendo a stento le lacrime, ha replicato: "Non ti permettere di parlare di me. Non parlare delle persone che non ci sono più. Prenditela con me, non con mia madre".

Maria De Filippi ha cercato di calmare la Cipollari "sono modi di dire, non voleva prendersela con tua madre". Pinuccia ha detto. "So che vuol bene a sua mamma" e, mentre Tina usciva tra le lacrime, la dama ha ribadito "Se l'avessi io la mamma l'adorerei". A questo punto Gianni Sperti le ha fatto presente che anche Tina "non ha più la madre" e ha aggiunto "mi dispiace Pinuccia ma questa volta hai sbagliato".