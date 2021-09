Uomini e Donne, Tina Cipollari su Gemma Galgani: "se fossi un uomo mi farebbe impressione"

La faida tra Tina Cipollari e Gemma Galgani continuerà anche nella nuova stagione di Uomini e Donne: l'opinionista, alla vigilia dell'inizio del programma, ha parlato dell'operazione chirurgica al seno della dama piemontese e su come reagirebbe lei se fosse un uomo.

Due sono le certezze per il pubblico di Uomini e Donne: i litigi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani e la ricerca di quest'ultima di un corteggiatore che si innamori di lei (e che, ovviamente, il sentimento sia reciproco). La nuova stagione, che inizierà il 13 settembre, sembra già pronta a ricalcare i copioni delle precedenti.

Come spesso succede, la prima ad accendere la miccia è stata Tina Cipollari. La storica opinionista del programma, intervistata da Nuovo Tv, ha parlato, e ovviamente commentato negativamente, l'intervento chirurgico di Gemma Galgani. Pochi giorni fa la dama, intervistata dallo stesso settimanale, aveva raccontato di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico al seno ""ho ceduto alla vanità. Ora ho il décolleté di quando ero ragazza".

Tina Cipollari non ha potuto fare a meno di commentare la scelta della sua acerrima nemica "Ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce, troppo fragili per potersi accettare", ha detto di Gemma riferendosi ad alcune sue dichiarazioni fatte nel corso del dating show. Tina ha poi aggiunto "non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa: ha definito le mie labbra gommoni e i miei seni airbag, ironizzando sul fatto che al mare non avessi problemi a galleggiare. Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull'aspetto fisico".

La Cipollari ha provato a mettersi nei panni di un uomo che guarda Gemma e ha detto "Non condivido la sua scelta. Lei non si accetta e rincorre l'età perduta perché vorrebbe far colpo su uomini molto più giovani. Ma se io fossi uomo mi farebbe impressione, perché ormai la sua pelle ha perso elasticità".

Alla fine l'opinionista ha lanciato l'ultima bordata "Non saranno certo due protesi al silicone a renderla più affascinante. Ora Gemma avrà anche il seno nuovo, ma resta la vecchia di sempre. Una donna superficiale". E ha pronosticato "dopo i denti, il lifting al viso e il ritocco al seno, l'anno prossimo Gemma si rifarà i glutei".