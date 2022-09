Uomini e Donne: sfiorata la rissa tra Riccardo Guarnieri e il corteggiatore di Ida Platano

Riccardo Guarnieri del trono over di Uomini e Donne ha sfiorato la rissa con il corteggiatore di Ida Platano: Maria De Filippi è intervenuta per evitare il peggio.

Nella puntata registrata nelle ultime ore di Uomini e Donne si è sfiorata la rissa tra Riccardo Guarnieri e un corteggiatore di Ida Platano, ex storica del cavaliere del Trono Over. Maria De Filippi si è alzata dalla sua postazione per evitare il peggio.

Il tempo passa ma Riccardo Guarnieri e Ida Platano continuano ad essere tra i protagonisti di Uomini e Donne, e dalle premesse, sembra che lo saranno anche in questa nuova edizione del trono over. La pagina Uominiedonneclassicoeover ha pubblicato alcune anticipazioni della puntata registrata l'8 settembre.

I primi segmenti de programma sono dedicati ad un ennesimo faccia a faccia tra Tina Cipollari e Pinuccia, che tra l'opinionista e la dama non corra buon sangue è noto a chi segue il dating show di Canale 5. Subito dopo, al centro dello studio, si è seduta Ida Platano che è uscita con un nuovo corteggiatore.

Ida ha fatto sapere che con quest'ultimo cavaliere intende uscire di nuovo, anche se non chiude la porta a nuovi arrivi. Subito dopo è partita una discussione tra Ida, Riccardo e l'inossidabile Gemma Galgani, amica della Platano. Nella discussione, ad un certo punto, si è inserito anche il nuovo corteggiatore, nelle anticipazioni è scritto "Tra Riccardo e il nuovo corteggiatore di Ida si sfiora la rissa". Maria De Filippi a questo punto è intervenuta, intimando ai due uomini di smetterla e stringersi la mano, e si sa, nessuno può dire no a Queen Mary.

Nella parte finale Maria De Filippi, ha chiesto a Ida Platano di elencare le qualità di Riccardo Guarnieri, sottolineando che forse tra i due c'è ancora un sentimento che va al di la dell'amicizia. Pare che l'elenco sia stato abbastanza lungo, tanto che il cavaliere si sarebbe commosso.