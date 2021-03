Uomini e Donne, Samantha Curcio “sono vestita di verde speranza di pise..lo": imbarazzo in studio

Una sfumatura particolare di verde, quella del vestito di Samantha Curcio, ribattezzata da oggi speranza di pisello: la tronista di Uomini e donne ha provato a fare un gioco di parole che le è riuscito male e le è costato il richiamo di Maria De Filippi.

Samantha Curcio, 30 anni di Sapri, è diventata tronista di Uomini e Donne dopo la scelta di Sophie Codegoni, tra le sue frequentazioni iniziali ci sono state Gero del Trono Over e l'ex tentatore di Temptation Island, Bohgan. Oggi la giovane campana è stata la protagonista di un momento di imbarazzo generale che ha lasciato di stucco perfino Maria De Filippi, nonostante la lunga esperienza che 'Queen Mary' può vantare come conduttrice del dating.

Al centro dello studio è stata preparata una seduta destinata a Samantha, altre due per i suoi corteggiatori. La ragazza entrata in studio ha salutato Maria dicendole che stava bene e poi ha iniziato a parlare del colore del suo vestito "Sono di verde vestita. Di verde speranza o verde pisello, non lo so". Maria ha accolto questa descrizione con un sorriso ma la Curcio ha deciso di continuare: "Oppure, verde nella speranza del pisello". Il gioco di parole ha lasciato di stucco la De Filippi che ha esclamato con aria di rimprovero: "Samantha!". La tronista si è giustificata dicendole "Maria oggi sto un poco esaurita".

Samantha poco dopo ha perso uno dei suoi corteggiatori, Ugo, che ha lasciato il programma con disappunto della tronista: "Se ti ho tenuto c'è un motivo, potevo far scendere altri 10 ragazzi e non l'ho fatto". A quel punto Samantha è rimasta con Alessio come unico corteggiatore, finché Maria non ha fatto entrare in studio tre nuovi pretendenti.