Uomini e Donne, Roberta Ilaria Giusti ha fatto la sua scelta

Roberta Ilaria Giusti ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne con la scelta, ricaduta su Samuele Carniani; la tronista lo ha preferito a Luca Salatino, l'altro corteggiatore rimasto sul parterre. Luca però si è subito consolato: Maria De Filippi gli ha chiesto di diventare il nuovo tronista del dating show.

Oggi 12 gennaio su Canale 5 è andata in onda la puntata della scelta di Roberta Ilaria Giusti, registrata negli Studi Elios prima delle feste natalizie. La tronista ha 21 anni ed è dii origini romane, la ragazza ha iniziato dopo le superiori il corso di studi di Lingue e Letterature Straniere presso l'Università di Roma3 ed è stata scelta dalla De Filippi nell'agosto del 2021.

Roberta Ilaria Giusti oggi ha deciso di lasciare il programma con Samuele Carniani, 22 anni, originario di Arezzo e impiegato nell'azienda di famiglia, la ditta Elena Astucci, che realizza confezioni in pelle (il ragazzo nel tempo libero ha un secondo lavoro come modello). Samuele e Roberta hanno sempre avuto un ottimo feeling, cosa che gli spettatori avevano notato fin dalle prime esterne. La ragazza nel momento decisivo della trasmissione si è rivolta alla sua scelta e gli ha detto "non abbiamo avuto grandi battute d'arresto, è stato molto un crescendo. Ci sono state volte in cui forse l'hai mandata avanti più tu di me, volte in cui io barcollavo un po' e ti mettevo in dubbio. Mi facevo tante domande, non ero mai sicura di lasciarmi andare al 110%, perché cercavo sempre il tranello prima di poterci cascare. Ci sono stati momenti in cui ti ho dato per scontato, momenti in cui la differenza caratteriale tra me e te mi offuscava talmente la vista da tirarmi indietro, momenti in cui non ti ho proprio capito e in cui mi sono detta che non poteva proprio andare, perché non sapevo leggerti".

Roberta ha anche ricordato il momento in cui Samuele stava per lasciare il programma "nel frattempo tu stavi là, senza andare via. L'unica volta che sei andato via in silenzio, senza fare troppe scenate, ha fatto un rumore enorme. Ho capito che mi ostinavo a cercare un lato della medaglia che c'era, ma che tu tenevi dentro per non far star male me e per non mettere altra carne sul fuoco".

Molta delusione per l'altro 'finalista', Luca Salatino, ma c'è da dire che il ragazzo si è consolato subito: Maria De Filippi gli ha consegnato un biglietto per chiedergli di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Luca, che un attimo prima era pronto a lasciare il programma con l'amata Roberta, ha accettato, pronto a ricevere le ragazze che vorranno corteggiarlo.