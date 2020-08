Uomini e Donne: il pubblico può votare i futuri tronisti

I due tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne saranno scelti dal pubblico, la produzione ha annunciato che gli aspiranti tronisti sono tre e ha chiesto al pubblico di esprimere la sua preferenza su Wittytv.

Uomini e Donne cerca di tornare alle origini scegliendo come papabili tronisti tre ragazzi che non sono mai stati visti in televisione, questo nonostante i rumors e le speranze di molte spettatrici di vedere sul trono qualche ex corteggiatore come Alessandro Basciano e Davide Basolo. La versione classica del dating show lo scorso anno ha perso alcuni punti di share e la produzione sta cercando di coinvolgere maggiormente gli spettatori.

I tre candidati sono Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda. Sul portale Witty tv i tre ragazzi si presentano al pubblico: Davide Blanda ha 27 anni, di Novara, nel provino del 29 luglio ha detto di lavorare come operaio impiegato in un'azienda alimentare, vive con la famiglia e si diverte a ballare con il fratello su tik tok. Gianluca De Matteis, anche lui ha registrato il provino il 29 luglio, fa il fisioterapista, ha 30 anni e una grande passione per la moto. Il terzo è Davide Donadei ha 25 anni, è pugliese, originario di Parabita un comune della provincia di Lecce. Il padre ha avuto problemi con la giustizia, questo ha sporcato la sua immagine di adolescente ma grazie al suo lavoro è riuscito a vincere i pregiudizi.