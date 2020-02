Uomini e Donne Over: Barbara lancia biscotti e scarpe contro Marcello (Video)

Uomini e Donne Over non finisce di stupirci, questa volta Barbara decide di usare Marcello come bersaglio lanciandogli biscotti e scarpe.

A Uomini e Donne Over ci si prepara per un nuovo sport olimpico, il lancio di biscotti e scarpe, protagonista Barbara, bersaglio umano Marcello. Cosa è successo: i due sono al centro dello studio per un confronto, lei è nervosa dopo un ennesimo duro scontro con Mattia e sostiene che Marcello la snobbi. Ad un certo punto Marcello da ragione a Mattia, Barbara si alza per andarsene ma scivola, innervosita lancia dei biscotti contro il cavaliere.

Marcello le va incontro e le dice "tu sei matta, hai bisogno di un buon medico". Barbara decide che un biscotto e troppo poco e gli lancia una scarpa. Marcello si allontana ma prima le urla "tu sei una donna pericolosa". Ora entra in scena Armando Incarnato. L'uomo si avvicina per ridarle la scarpa, ma si sente in dovere di dirle "questi sono atteggiamenti che una donna non deve avere". Barbara lo allontana in maniera brusca, ma lo risparmia, non gli lancia nulla. Maria resta in silenzio, ma continua a chiamarli dame a cavalieri.....