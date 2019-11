Uomini e Donne over, Armando rivela: “Valentina ha dormito con me”

Uomini e Donne Over di oggi è soprattutto la rivelazione di Armando su Valentina e sul loro rapporto. Quando Maria De Filippi chiama al centro dello studio Armando e Veronica, infatti, l'uomo confessa di aver dormito con una delle presenti in studio.

Armando e Veronica, infatti, si frequentano da tempo ma tra i due non è ancora scoccata la scintilla, Armando non si dà pace, non riesce a capire perché lei non lo abbia neppure mai baciato. Nel frattempo, però, una spiegazione plausibile arriva quando si viene a sapere che la donna è uscita con Simone per un caffè, lo stesso uomo che frequenta Valentina, uscita anche con Armando.

Ci troviamo quindi di fronte ad una situazione ingarbugliatissima che solo le trasmissioni di Maria de Filippi riescono a regalarci. I toni tra i quattro si fanno più accesi, Armando dice di aver visto Simone e Valentina F. baciarsi, gli interessati smentiscono, ma Armando non si ferma e confessa pubblicamente di aver dormito con Valentina.

Veronica confessa, Valentina F. scopre di un bacio fra Simone e Valentina e... Vi siete persi la puntata di oggi del Trono Over? Guardate qui 🤭 #UominieDonne https://t.co/U8c6PBoDJ3 — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 27, 2019

Valentina quindi comincia ad inveire contro il cavaliere, se così possiamo chiamarlo, chiedendogli le prove, Armando dice che sono andati in albergo e lei non aveva i documenti, a questo punto inizia il tutti contro tutti con le voci dei quattro che si accavallano, con Valentina che urla: "Simone, mi hai rotto veramente il ca..o! O se ne va lui o me ne vado via io!" e con Maria De Filippi che invita Simone a ballare con Valentina F. per cercare di chiarire.