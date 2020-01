Uomini e Donne, morto suicida l'ex di Carla Velli, Matteo Voltolina: "Io incredula"

Carla Velli di Uomini e Donne è in lutto: è morto suicida l'ex compagno, Matteo Voltolina, padre di suo figlio. Il corpo senza vita è stato trovato in un hotel di Mestre.

Matteo Voltolina, 38 anni, si sarebbe suicidato, anche se manca ancora la conferma ufficiale delle autorità; Carla Valli era rimasta legatissima all'uomo da cui aveva avuto un figlio. Per questo l'ex tronista di Uomini & Donne ha pubblicato un post su Facebook dove ha voluto esprime tutto il suo dolore per questa morte improvvisa e prematura: "Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza: il senso di impotenza, di tristezza e di incredulità" e ha aggiunto "Questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio. Forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi".

Carla Valli è nota al pubblico televisivo per aver partecipato nel 2006 alla trasmissione di Uomini e Donne. Carla entrò per corteggiare Francesco Arca, l'attore la scelse e tra i due ci fu una breve relazione. Carla era ben voluta dal pubblico per questo Maria la chiamò nel programma come tronista, ma anche in questo caso la storia non ebbe un lieto fine. Qualche anno dopo incontrò l'imprenditore Matteo Voltolina con il quale ha avuto il piccolo Emanuele. La relazione tra i due terminò ma l'affetto è rimasto come testimoniano le toccanti parole pubblicate da Carla sul suo profilo social.