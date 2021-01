Uomini e Donne, Michele Dentice abbandona il programma in lacrime

Michele Dentice, dopo una discussione con Roberta Di Padua, ha scelto di abbandonare Uomini e Donne, il partenopeo ha detto che non riesce a sopportare la pressione del programma e il fatto di sentirsi sempre giudicato. La decisione è arrivata dopo un litigio con Roberta Di Padua e un rimprovero di Maria De Filippi.

Oggi è stata l'ultima volta che gli spettatori di Uomini e Donne hanno visto Michele Dentice negli studi del dating show. Il partenopeo ha deciso di abbandonare il programma dopo una lite con Roberta Di Padua, Nonostante siano arrivate tre ragazze per conoscerlo. Michele si è scagliato contro Roberta perchè è andata a letto con Riccardo Guarnieri, mentre lui, dice, l'ha sempre rispettata.

Alle accuse di Michele la dama ha risposto dandogli dello stro..o e la stessa Maria De Filippi l'ha rimproverata dicendo: "Non è un bel discorso quello che stai facendo. Un uomo non fa così, ma è una scenata di gelosia in piena regola". Il personal trainer a questo punto ha deciso di lasciare il programma e tra le lacrime ha annunciato i motivi della sua decisione: "Non me la sento di restare. Voglio andare via. Mi sento sotto pressione, giudicato, e non me la sto vivendo bene". Nonostante i tentativi della conduttrice, Michele non ha cambiato idea mentre Roberta ha commentato con un lapidario "Va bene così" la decisione del suo ex corteggiatore.