Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia il corteggiatore Facundo: “Te ne devi andare"

A Uomini e Donne di oggi Maria De Filippi è dovuta intervenire per cacciare il corteggiatore Facundo: l'argentino era stato respinto dalle troniste Sophie Codegoni e Jessica Antonini ma si rifiutava di abbandonare lo studio.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è stato cacciato uno dei corteggiatori di Sophie Codegoni, si tratta dell'argentino Facundo, fino a stamattina personaggio odiatissimo dal web per la sua arroganza. Il dating game di Maria De Filippi ha raggiunto livelli di alta tensione quando Facundo ha voluto ballare con la tronista Jessica solo per dirle che lei non interessa a nessuno.

La scelta dell'argentino ha lasciato senza parole Maria che gli ha chiesto: "Cioè, Facundo, ti sei alzato, sei andato lì per dirle questo?". Pochi attimi dopo ha preso la parola Sophie: "Vorrei chiedere a Facundo se è lì seduto per fare l'opinionista o per corteggiarmi. Si è alzato due volte per parlare con Jessica invece che ballare con me. Una persona così al mio fianco non la voglio. Puoi andare a casa".

L'argentino, non convinto, ha chiesto a Sophie di ripensarci: "Stavo preparando un'altra esterna per te, una sorpresa". La tronista ha confermato la sua scelta e gli ha detto di andar via ma Facundo è rimasto attaccato alla sedia come un parlamentare alla sua poltrona. Gianni Sperti è intervenuto, duro: "Per alzarti e andare a casa non ce l'hai le palle. Quanto dobbiamo aspettare prima che tu alzi il culo e te ne vai?". Ma Facundo sembrava ancora perplesso e, all'ennesimo te ne devi andare arrivato dalle troniste, ha risposto: "Questo lo vedremo". A questo punto Maria De Filippi, stufa della situazione di stallo, si è rivolta a Facundo: "Lo vediamo adesso. Se vuoi te lo ripetiamo in argentino: te ne devi andare".

Facundo non è mai stato tra i corteggiatori preferiti dal web ma oggi molti hanno preso le sue difese. "Che schifo comunque il modo in cui hanno trattato Facundo, quella sottospecie di tronista chiamata Jessica potrà aver anche avuto un passato turbolento, ma è proprio vero che le esperienze negative non sempre ti migliorano come persona" scrive un fan del programma.

Anche altri utenti dei social hanno parlato in maniera negativa della tronista Jessica: "comunque fossi stata in Facundo sarei morta di collera, l'hanno trattato davvero male e l'hanno messo in ridicolo avanti a mezza Italia. sta Jessica si deve levà dai co...oni perché non la sopporto proprio". E ancora: "Jessica stra maleducata con facundo, ok sei sul trono ma chi ti credi di essere per dare 'cinque minuti di fama' quando e a chi vuoi, ma scendi dal piedistallo che qui l'unica ridicola sei tu".