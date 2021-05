Uomini e Donne: la scelta di Samantha Curcio

A Uomini è Donne è il momento della scelta: la tronista Samantha Curcio ha scelto e il fortunato è Alessio Cennico: è lui il corteggiatore con cui la la ragazza ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi.

Oggi, lunedì 10 maggio, è terminato il percorso di Samantha Curcio all'interno di Uomini è Donne, la tronista di Sapri aveva ristretto a due il numero di corteggiatori sul parterre: Bohdan Beyba e Alessio Cennico, ed è stata proprio su quest'ultimo che è caduta la scelta della Curcio.

Rompendo quella che è stata negli anni una tradizione consolidata, Samantha ha fatto entrare in studio proprio Alessio a cui la ragazza campana ha fatto la dichiarazione e dato una motivazione: "Tu sei stato il primo a capire che per combattermi dovevi essere dolce. Tu mi hai disarmata da subito. Ho avuto tanti dubbi sul fatto che tu non fossi pronto, pensavo che tu potessi essere ragazzino poi ho capito che sei una persona molto dignitosa. Devo avere il coraggio di fare la mia prima dichiarazione d'amore: sei il primo uomo che mi ha fatto sentire bella, una principessa, mi hai fatto sognare la favola che cercavo, sei il primo uomo che penso quando mi sveglio. In questi giorni quando ascoltavo le canzoni d'amore pensavo 'questa la voglio mettere in macchina con Alessio'. Io vorrei tanto che fossi il mio fidanzato".

Alessio si è alzato e abbracciato e baciato Samantha, una dimostrazione che è stata sufficiente per far capire a tutti che il romano aveva accettato la proposta della corteggiatrice. I petali di rosa che cadevano dal soffitto e una canzone di Sangiovanni hanno fatto da cornice a questo romantico momento.

Subito dopo è stata la volta di Bohdan Beyba con Tina Cipollari che metteva in guardia la Curcio: "Questo entra, vede i petali e ti insulta". Il discorso di Samantha al suo ormai ex corteggiatore è stato molto duro, lo ha definito arrogante ed aggressivo definendolo anche poco sincero nei sentimenti: "ti voglio ringraziare. Per due mesi non hai parlato, non hai fatto niente. In questa settimana, dopo l'esterna di venerdì, ti ho trovato dispotico, arrogante e aggressivo, non sincero. Non voglio amare sotto ricatto. Non riesco ad amare un uomo così egoista. Io non sento minimamente di piacerti e ho avuto la sensazione che tu non volessi essere scelto".

Il ragazzo naturalmente ha negato di essere stato interessato a lei: "Non è stato facile darti un aut aut. Se ti ho fatto questo ricatto non è perché volevo andarmene. Altrimenti me ne sarei andato alla terza puntata", ha detto Bohdan prima di abbandonare lo studio.