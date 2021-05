Uomini e Donne: la scelta di Massimiliano Mollicone

A Uomini e Donne è il momento della scelta del tronista: Massimiliano Mollicone ha preferito Vanessa Spoto a scapito di Eugenia Rigotti che fino all'ultimo ha sperato di essere la corteggiatrice con cui il romano avrebbe abbandonato il dating show.

Oggi, giovedì 13 maggio, è terminato il percorso di Massimiliano Mollicone, pochi giorni fa è stata Samantha Curcio a fare la sua scelta a lasciare il dating show con Alessio Cennico, preferito all'altro corteggiatore Bohdan Beyba.

Massimiliano Mollicone ha chiamato in studio prima Eugenia che gli ha chiesto di fare presto "Lo so già cosa devi dire, quindi sii più veloce possibile". Massimiliano ha spiegato alla corteggiatrice come mai la scelta non è caduta su di lei: "Purtroppo c'è una cosa che non ho trovato compatibile con me, ho cercato di limare la tua razionalità. La razionalità alla nostra età deve essere messa un po' da parte secondo me. Tu hai fatto davvero tanto per me. Sei stata l'unica a far uscire quella parte di me che era nascosta, alla prima uscita. Il regalo più bello che mi potesse essere fatto. Ti auguro di trovare una persona che valga almeno la metà di te e ti prenda per mano e ti porti in alto, io non sono in grado di farlo".

Maria De Filippi ha voluto esprimere ad Eugenia la sua stima provando a consolarla e incoraggiarla: "Lui parla di razionalità, magari è un modo per non dire che gli piace di più Vanessa. Non è un fidanzamento, hai conosciuto un ragazzo. Non devi pentirti per come ti sei comportata. Hai caricato questa storia di un'aspettativa importante, ma non è stato un fidanzamento. Ridimensiona quello che hai vissuto, prendi solo il positivo. Non è un rifiuto, semplicemente preferisce un'altra ragazza".

Poi è arrivato il momento della scelta con l'ingresso in studio di Vanessa Spoto, Massimiliano ha ringraziato la corteggiatrice spiegandole il motivo della sua decisione: "Non so come iniziare il discorso. Grazie per questi tre mesi, per aver condiviso la tua storia. Pensavo: forse mi sto creando un castello in aria con lei. Andando avanti, ho agito meno di pancia e più di pensiero e ho voluto continuare con te. Ho iniziato a pensare troppo. Ma l'unico pensiero era: perché non scelgo Vanessa. A te va?" La ragazza ha detto di sì e così un altro tronista e un'altra corteggiatrice hanno abbandonato il dating show.