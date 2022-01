Uomini e Donne, Gemma Galgani fa litigare Gianni Sperti e Tina Cipollari

Una lettera scritta da Tina Cipollari per il compleanno di Gema Galgani ha fatto litigare l'opinionista con il collega Gianni Sperti che ha ritenuto inopportune le parole usate dalla Cipollari. La discussione tra i due storici opinionisti ha sorpreso Maria De Filippiche ha chiesto se avessero litigato in precedenza.

Lo scorso 19 gennaio Gemma Galgani ha festeggiato 72 anni, oggi Tina per celebrare l'evento ha preparato alcune sorprese per la dama piemontese, nessuna delle quali è risultata gradita a Gemma, a storcere il naso non è stata solo la Galgani ma anche Gianni Sperti. Prima dell'ingresso di Gemma nello studio, Tina ha chiesto la collaborazione del pubblico che doveva cantare il brano che avrebbe accompagnato la passerella della dama.

La canzone a sorpresa che ha fatto da sottofondo all'ingresso di Gemma è stata E va' e va' di Alberto Sordi, subito dopo nello studio è entrata una torta ma l'età indicata dalle candeline era sbagliata, ovvero 75 e non 72, i reali anni di Gemma. Tina poi ha fatto apparire sul led una lettera scritta per la festeggiata, i contenuti della stessa sono risultati offensivi e anche poco divertenti. Oltre a dare alla Galgani della "cretina" Tina ha scritto "Tanti uomini si sono presentati ma puntualmente tutti son scappati nonostante tutti i letti li hai toccati", frase che Gemma ha ritenuto offensiva perché sottintende che è andata a letto con tutti i suoi corteggiatori e corteggiati. Maria De Filippi ha provato a smorzare la polemica facendo scorrere velocemente la lettera, cosa che ha infastidito Tina.

Nessuno da casa e in studio si aspettava la reazione di Gianni Sperti, spesso critico nei confronti di Gemma. L'opinionista ha contestato il comportamento di Tina dicendole "Sono d'accordo con Gemma. Almeno al compleanno potevi essere leggermente più gentile. Scusami, mi dissocio da tutto quello che hai detto. Vorrei vedere te a 72 anni come ci arrivi". Tina, sorpresa dalla reazione del collega, ha risposto "intanto tu non devi intrometterti nel merito delle mie questioni Ma che si intromette. Ma che ti importa?". Mentre Maria De Filippi meravigliata ha chiesto "cosa sta succedendo, avete litigato?", Sperti ha replicato alla Cipollari "io posso parlare quanto parli tu e intanto auguri Gemma".