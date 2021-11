Uomini e Donne: Gemma Galgani, Armando Incarnato e i sospetti di Tina Cipollari sull'accordo

Tra Gemma Galgani e Armando Incarnato di Uomini e Donne ci sarebbe un accordo per sostenersi a vicenda: il sospetto è stato avanzato da Tina Cipollari nella puntata andata in onda oggi, 9 novembre, del dating show condotto da Maria De Filippi.

Oggi Uomini e Donne ha visto al centro della puntata la storia tra Gemma Galgani e Costabile, i due sembravano filare d'amore e d'accordo fino a qualche giorno fa ma ora qualcosa si è rotto e, purtroppo, la dama torinese ha visto sfumare per l'ennesima volta una storia d'amore. L'epilogo della relazione è stato come al solito molto movimentato con i due protagonisti che si sono accusati a vicenda davanti allo sguardo attento di Maria De Filippi e dei suoi opinionisti.

Gemma, come si vede nell'esterna e poi in studio, non si è detta convinta delle buone intenzioni di Costabile e per questo ha rifiutato di unirsi a lui per un viaggio romantico a Sharm el-Sheikh. A questo punto della discussione è intervenuta in studio Tina Cipollari: per lei Gemma non tiene abbastanza a Costabile, l'opinionista ha ricordato alla dama che nelle stesse circostanze ha accettato di spostarsi varie volte tra Torino e Firenze per unirsi a Giorgio Manetti, il 'gabbiano bianco' di Uomini e Donne con cui la Galgani ha avuto una relazione tempo fa.

Ma il colpo di scena è sempre dietro l'angolo: Dominique ha rivelato a Maria De Filippi di aver ricevuto anche lei da Costabile l'invito per un viaggio e di aver detto sì. Gemma Galgani, ovviamente, non ha preso bene la notizia e tra i due è iniziato un litigio che si è concluso con la rottura del loro rapporto.

Durante la discussione, che ha assunto dei toni molto accesi, è intervenuto anche Armando Incarnato, il cavaliere napoletano si è schierato apertamente con Gemma, accusando Costabile di incoerenza e di poca cavalleria: "Dici che non vuoi creare discussioni di basso livello e poi sei il primo a tirarle fuori".

L'intervento di Incarnato non è piaciuto a Tina Cipollari, l'opinionista si è alzata con veemenza e ha chiesto al cavaliere come mai in tutte le discussioni si fosse schierato dalla parte di Gemma "senti Armando io non riesco a capire questa tua difesa di Gemma, ma c'e un accordo?". La Cipollari poi, rivolgendosi a Maria, le ha fatto un chiaro segno con le mani: secondo il suo parere, condiviso da una parte del pubblico, i due sono d'accordo per spalleggiarsi durante le discussioni che nascono sul parterre del programma.