Uomini e Donne, Eugenia Rigotti lascia Massimiliano Mollicone e abbandona lo studio in lacrime

Uomini e Donne ha perso Eugenia Rigotti: la corteggiatrice ha abbandonato lo studio in lacrime dopo aver visto che il tronista Massimiliano Mollicone si era baciato con Vanessa.

Nella puntata di venerdì 16 aprile di Uomini e Donne c'è stato un clamoroso colpo di scena, Eugenia Rigotti ha deciso di abbandonare lo studio, seguendo il consiglio di Maria De Filippi. La ragazza nei giorni scorsi si è lamentata delle scarse attenzioni che le prestava il tronista e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il bacio tra Massimiliano Mollicone e Vanessa, l'altra corteggiatrice.

Eugenia Rigotti quando ha visto la scena è scoppiata in lacrime "ho paura che tu non abbia il coraggio di dirmi 'non mi piaci, vattene'", ha detto a Massimiliano. Il tronista spronato da Gianni Sperti ha confessato: "Sinceramente a livello estetico mi attrai di meno delle altre, ma di testa sei superiore e io vorrei uscire da qua con una relazione che duri".

Nel momento in cui Eugenia ha deciso di abbandonare lo show ha avuto la benedizione di Maria De Filippi che ha detto a Massimiliano: "è giusto che lei vada via ed è giusto che tu ti accorga, ad un certo punto, di provare qualcosa per lei". Poi ha rivolto parole di apprezzamento per la ragazza: "Tu non sei qui per una questione televisiva o per altro. Dalle cose che ho sentito dire da te in queste settimane ho tutt'altra percezione di te. Penso che tu sia una persona molto intelligente e meriti tanto dalla vita per come sei. Non penso che tu sia a caccia di notorietà e proprio per quello ti dico quello che penso sia giusto per te".