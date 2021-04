Uomini e Donne, Barbara De Santi ha lasciato Maurizio Guerci: “mi ha tradita”

Dopo Gemma Galgani ora Maurizio Guerci ha tradito anche Barbara De Santi: l'ex dama di Uomini e Donne ha rivelato che la relazione è finita a causa di un tradimento scoperto il giorno di Pasqua.

Maurizio Guerci e Barbara De Santi avevano frequentato entrambi il parterre di Uomini e Donne, lui è diventato uno dei personaggi più chiacchierati del Trono Over per la sua relazione con Gemma Galgani, la loro storia era finita per un tradimento di Maurizio che Gemma non aveva perdonato. Barbara De Santi aveva avuto due relazioni all'interno del dating show, una con Franco Garna l'altra con Davide, entrambe terminate male.

Lo scorso febbraio Barbara aveva fatto sapere che lei e Maurizio avevano iniziato a frequentarsi, nonostante non si fossero mai incrociati nel programma di Maria De Filippi. La storia tra i due ex protagonisti del Trono Over è durata pochissimo: Maurizio, secondo il racconto di Barbara, dopo aver tradito Gemma ci è ricascato e ha tradito anche lei.

"L'ho chiamato ripetutamente a partire dal tardo pomeriggio e lui non ha mai risposto, nemmeno ai miei messaggi WhatsApp" ha dichiarato la De Santi in un'intervista a Il Giorno. Barbara ha proseguito la sua storia spiegando come ha scoperto il tradimento: "Ho pensato che si fosse sentito male, così ho preso l'auto e, visto che abitiamo vicino, sono andata sotto casa sua. Dal timore per un suo possibile malore sono passata alla rabbia quando ho visto un'auto non sua parcheggiata nel posto che generalmente lui cedeva a me quando andavo a trovarlo. Si vedeva chiaramente che era l'auto di una donna. Ho citofonato perché volevo esserne certa ma lui non ha risposto. Sono tornata a casa furibonda e l'indomani, che dovevamo vederci per organizzare la Pasqua assieme, l'ho messo all'angolo con una raffica di domande, e lui ha confessato".

La spiegazione di Maurizio Guerci ha lasciato senza parola Barbara: "Ha detto di essere innamorato di me, ma non poteva lasciare l'altra perché aveva fatto la spesa! Io mollata per una spesa di Pasqua". Ora l'ex dama comincerà a guardarsi di nuovo intorno, se Maria dovesse chiamarla a Uomini e Donne ci penserebbe: "Magari stavolta diventerei pure amica di Gemma. In fondo adesso abbiamo qualcosa in comune".