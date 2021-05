Uomini e Donne anticipazioni: rissa sfiorata tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato

Rissa nella registrazione di Uomini e Donne tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato: dopo alcune scottanti rivelazioni di Riccardo su Roberta Di Padua i due si sono definitivamente lasciati e subito dopo in studio è scoppiato il caos.

Domenica 9 maggio è stata registrata una puntata di Uomini e Donne il cui contenuto è stato anticipato dal Vicolo delle News. La puntata è stata caratterizzata da due momenti fondamentali: la rottura tra Riccardo e Roberta e una rissa sfiorata che ha visto protagonista ancora una volta Riccardo Guarnieri, quasi arrivato alle mani con Armando Incarnato.

Gli appassionati del dating show di certo non rimarranno sorpresi per la fine della relazione tra Riccardo e Roberta, nelle puntate precedenti erano arrivati i primi segnali. Questa volta è la dama ad entrare per prima in studio e a confermare la rottura con Guarnieri. Il tarantino una volta raggiunto il parterre ha rivelato che lui e Roberta avevano deciso di rimanere nella trasmissione, una richiesta specifica di Roberta per avere maggiore visibilità, a detta di Guarnieri. Secondo Riccardo lo scopo ella sua ex era aumentare i followers sui social e i proventi delle sponsorizzazioni.

Subito dopo Riccardo ha accusato Armando Incarnato di parlare male della redazione di Uomini e Donne con Roberta, che però ha smentito. Armando, non microfonato, ha inveito contro il tarantino, la rissa è stata evitata solo grazie all'intervento degli altri cavalieri.

Chiuso questo fronte Riccardo ne ha aperto un altro con la sua ex Ida Platano, anche lei presente in studio. Guarnieri ha rivelato che quando i due stavano insieme Ida e un'altra dama evitavano che Riccardo registrasse le conversazioni mentre si sparlava della redazione. Le due dame, stando al racconto di Riccardo, si mettevano d'accordo per frequentare i cavalieri più popolari, come Sossio Aruta. A questo punto in studio è scoppiato il caos dove tutti si sono scagliati contro tutti, le voci di dame e cavalieri si sovrapponevano rendendo la conversazione difficile da seguire anche per i presenti alla registrazione che hanno confessato: "siamo usciti tutti col mal di testa e non sappiamo da casa cosa si capirà".