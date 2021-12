Uomini e Donne, Andrea Nicole fa la sua scelta ma in studio scoppia il caos

A Uomini e Donne la scelta di Andrea Nicole ha fatto scoppiare il caos: la tronista ha lasciato lo studio con Ciprian Aftim ma i due hanno rivelato di aver dormito insieme senza avvisare la redazione. Tina Cipollari e Gianni Sperti li hanno accusati di aver preso in giro il programma e i suoi protagonisti.

L'arrivo di Andrea Nicole a Uomini e Donne è stato accolto con molta curiosità e simpatia, la ragazza, 29 anni, milanese, è arrivata al dating show dopo aver concluso nel 2014 il suo periodo di transizione da uomo a donna. In questi ultimi tempi la tronista stava frequentando due corteggiatori: Ciprian Aftim e Alessandro Verdolini.

La fine del percorso di Andrea Nicole è stata accompagnata da mille polemiche, tutto è legato al modo in cui è avvenuta la scelta che ha irritato gli opinionisti del programma e deluso Maria De Filippi. La puntata è stata registrata nella giornata di ieri e le anticipazioni sono state fornite su Twitter dall'utente EdoSenzaEmoji. Andrea Nicole e il ragazzo si sono presentati in studio dopo aver passato una notte insieme, tutto questo tenendo all'oscuro la redazione, violando così il regolamento del programma.

I due hanno raccontato che Ciprian il giorno prima si è presentato a casa di Andrea Nicole e hanno dormito insieme, quando ha sentito questa confessione Gianni Sperti ha iniziato a insultarli chiamandoli str. nzi e disonesti, accusandoli di aver preso tutti per fondelli. Gianni ha manifestato tutta la delusione nei confronti della ragazza affermando che non meritava di sedere sul trono del programma. Ciprian ha rivelato di aver trovato l'indirizzo della tronista su Google sfruttando alcuni indizi, nelle anticipazioni si legge "Ciprian ha detto che quando ha portato l'albero di Natale a casa di Andrea Nicole ha abbassato la benda e ha letto il nome di un bar nelle vicinanze, poi ha cercato su internet e così ha trovato casa sua", l'episodio a cui si riferisce il corteggiatore non è stato ancora trasmesso.

Maria De Filippi, rispondendo ad una domanda di Gianni Sperti, ha ammesso di esserci rimasta male, rimproverando ai ragazzi di non aver avvisato la produzione. Alessandro, l'altro corteggiatore, ha scoperto tutto in studio ed è stato molto deluso dall'atteggiamento della tronista.