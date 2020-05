Uomini e Donne, Alessandro Graziani ha lasciato il programma a sorpresa

Alessandro Graziani ha abbandonato il programma Uomini e Donne: il corteggiatore di Giovanna Abate ha deciso a sorpresa di abbandonare lo show e interrompere la sua conoscenza con la tronista.

Puntata ricca di sorprese quella di oggi di Uomini e Donne che ha visto la tronista Giovanna Abate confrontarsi con i suoi corteggiatori: Sammy Hassan, Davide Basolo e Alessandro Graziani. Quest'ultimo a sorpresa ha deciso di abbandonare il dating show cogliendo tutti alla sprovvista. "Io ho provato a mettermi in gioco in tutti i modi, il mio interesse per te c'è sempre stato, ma da te mi aspettavo altro - ha esordito il tronista - Mi sono fatto prendere molto dal gesto tuo di venirmi a riprendere. Io non ti recrimino niente però ad oggi penso che avrei dovuto riflettere un po' di più". Alessandro spiega il motivo della sua decisione: "Il rapporto che hai con loro è andato tanto avanti rispetto al nostro, quindi sarebbe stato corretto anche nei tuoi confronti che non rientrassi per non crearti altri problemi".

Maria De Filippi è intervenuta chiedendo a Giovanna se fosse dispiaciuta della decisione del suo corteggiatore e la tronista ha risposto: "Mi dispiace perché mi dispiace davvero, però io ho già fatto l'errore una volta e non lo andrò a riprendere - e poi rivolgendosi ad Alessandro ha detto - l'altra volta mi ero fidata e quindi ti avevo detto andiamo, non so dove, ma portami se poi da solo non mi hai voluto portare e ti sei diretto verso il no non ci posso fare nulla".