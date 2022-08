Untold: La fidanzata inesistente, su Netflix in streaming da oggi

La saga di Untold torna con La fidanzata inesistente, il capitolo sulla sconvolgente storia del giocatore di football Manti Te'o, disponibile su Netflix in streaming da oggi 16 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Dal Notre Dame alla NFL: Manti Te'o aveva un futuro promettente nel football fino a quando una relazione online segreta fa precipitare la sua vita e la sua carriera. Al centro del nuovo episodio di Untold andrà il 2012 vissuto dall'ex star del football del Notre Dame Fighting. In quell'anno, Manti è diventato uno dei migliori giocatori del football a livello college, salvo subire nella stessa notte la morte della nonna e della sua fidanzata.

C'è solo un dettaglio che rende tutta questa storia incredibile. La presunta ragazza del campione, chiamata Lennay Kekua, in verità non è mai esistita, visto che l'uomo è stato raggirato online. Stando a quanto si mormora online, anche la persona che si è finta la sua compagna apparirà nel documentario, andando a spiegare le motivazioni del gesto. Gli altri capitoli della saga di Untold, tutti disponibili su Netflix, sono Rissa in NBA, Patto con il diavolo, Corruzione sul ghiaccio, Caitlyn Jenner e Fish vs Federer.