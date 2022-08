Untold: Ascesa e declino di AND1, su Netflix in streaming da oggi

Untold: Ascesa e declino di AND1, il nuovo documentario speciale sull'influente marchio, arriva su Netflix in streaming da oggi 23 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Torna l'appuntamento con la docuserie, acclamata da critica e pubblico, che tratta alcuni dei fatti di cronaca più intriganti, alcune delle rivalità più feroci, alcuni dei colpi di scena clamorosi accaduti in ambito sportivo in tutto il mondo. A parlare sono i protagonisti della vicenda, che daranno un nuovo volto a fatti e chiacchiere che abbiamo potuto scoprire solo attraverso i mass media.

Il prossimo capitolo si chiama Untold: Ascesa e declino di AND1, che andrà a raccontare la nascita e la fine di un brand simbolo per il basket americano, AND1, che è diventato un successo grazie al suo approccio al passo coi tempi nell'industria degli accessori sportivi e delle scarpe da pallacanestro. Nato come collaborazione tra tre amici della Wharton School University, AND1 è diventato qualcosa di sorprendente: lo scopriremo grazie ai celebri AND1 Mixtape, disponibili su YouTube, e alle interviste alle personalità più importanti dello streetball. Alla regia Kevin Wilson Jr, nominato all'Oscar per il Miglior Cortometraggio con My Nephew Emmett, datato 2018.