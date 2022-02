Un'ora sola vi vorrei: l'ultima puntata stasera su Rai2

Ultimo appuntamento per Un'ora sola vi vorrei, che chiuderà la quarta stagione con una puntata speciale in occasione di San Valentino in onda stasera su Rai2.

Ultima puntata per Un'ora sola vi vorrei, che chiuderà la quarta stagione con un appuntamento Love edition, in occasione di San Valentino in onda, in via del tutto eccezionale stasera su Rai2 in prima serata.

Il one man show di Enrico Brignano sarò infatti dedicato alla festa degli innamorati: un'occasione per l'attore comico e conduttore romano di parlare dell'amore, senza tralasciare il suo lato più "piccante", anche attraverso il suo vissuto, da quando era ragazzo a oggi. Ospite della puntata sarà Arisa. Ci sarà poi l'attrice comica Marta Zoboli, che vestirà i panni di un'improbabile consulente matrimoniale. Nella parte finale, a Casa Brignano, Enrico festeggerà insieme alla sua innamorata, Flora Canto, con l'ironia che da sempre li contraddistingue.

Un'ora sola vi vorrei è uno show dalla lunghezza e dalla costruzione originali: 60 minuti per giocare con il tempo. Un concentrato di risate, ma anche di racconti mai banali, di satira di costume, che fa ridere e riflettere insieme. Un'ora sola vi vorrei è un programma di Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Manuela D'Angelo, Luciano Federico, Stefano Sarcinelli e Francesco Velonà con la collaborazione di Alessio Parenti. Prodotto da Itv Movie per Rai2. La Regia è di Luigi Antonini. Direttore della Fotografia è Marco Lucarelli. Scenografia di Marco Calzavara. Coreografie di Thomas Signorelli. Capo Progetto Rai Valeria Destefanis. Produttore Esecutivo ITV MOVIE Patrizia Sartori. Produttore Esecutivo Rai Cristina Carunchio.