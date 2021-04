Un'ora sola vi vorrei, la nuova puntata stasera su Rai2: Clementino ospite di Enrico Brignano

Stasera su Rai2 alle 21:20 Enrico Brignano tornerà a giocare con la musica e con il tempo nella quarta puntata di Un'ora sola vi vorrei. Insieme al padrone di casa ci sarà il rapper napoletano Clementino coinvolto, tra le altre cose, in un omaggio a Dante.

Al centro anche della nuova puntata la più stretta attualità trattata con la cifra comica di Brignano - satira a volte feroce, ma mai priva di emozione - attraverso monologhi, ma anche con canzoni e mise en scène realizzate grazie alla band di dieci elementi del Maestro Andrea Perrozzi e le coreografie di Thomas Signorelli. Non mancherà anche un nuovo personaggio dell'attrice Marta Zoboli, ospite fissa del programma, che esaspera le figure protagoniste di questi nostri tempi: dall'esperto di vaccini, all'astronauta. In questa puntata sarà la volta di una poetessa dalle rime strampalate...

A fine puntata Flora Canto, come sempre, "aspetta al varco" Enrico Brignano nel talamo nuziale - in un omaggio alle celebri gag di Sandra e Raimondo - per riflettere e giudicare lo show e la giornata.