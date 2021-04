Un'ora sola vi vorrei: Enrico Brignano torna da stasera su Rai2 con la nuova edizione dello show

Enrico Brignano torna stasera su Rai2 alle 21:20 con la nuova stagione di Un'ora sola vi vorrei, lo show che l'attore aveva lanciato nell'autunno dello scorso anno e che si era subito rivelato un grande successo in termini di ascolti.

Saranno in tutto 7 puntate, ciascuna della durata di poco più di un'ora di divertimento puro che Enrico Brignano, star indiscussa della comicità italiana, si è ritagliato addosso, mettendo in campo la sua capacità di rileggere il mondo con ironia, senza rinunciare all'empatia. Uno show dalla lunghezza e dalla costruzione originali, un concentrato di risate, ma anche di racconti mai banali, di satira di costume che fa ridere e riflettere insieme, ma anche di musica - affidata come nella scorsa stagione ad una resident band di dieci elementi capitanati dal Maestro Andrea Perozzi - e di ballo con le coreografie di Thomas Signorelli.

Ospite della prima puntata Nina Zilli.

A questa nuova edizione parteciperà anche l'attrice comica Marta Zoboli, negli inediti panni di un'esperta di vaccini. La puntata si aprirà con una riflessione ironicamente amara sulla seconda Pasqua - e relativa Pasquetta - con limitazioni. Anche in questa stagione, accanto ad Enrico, la compagna Flora Canto - incinta del secondo figlio - e l'ormai cult "scena del letto" dove i coniugi con ironia commentano i fatti della puntata, e non solo, con un tono ironico.