UNO: il gioco della Mattel diventerà un film con star il rapper Lil Yachty

Il gioco di carte UNO potrebbe diventare un film e il rapper Lil Yachty ha ottenuto il ruolo da protagonista del progetto che verrà realizzato grazie alla collaborazione con Mattel Films.

I marchi dell'azienda di giocattoli sono già al centro di vari lungometraggi in fase di sviluppo come un horror legato a Magic 8 Ball e gli attesi film ispirati a Barbie e Hot Wheels.

UNO viene descritto come una commedia legata a una rapina e ambientata nel mondo underground della musica hip hop, nella città di Atlanta.

La sceneggiatura è firmata da Marcy Kelly e Yachty sarà coinvolto anche come produttore tramite la sua etichetta discografica Quality Control.

Il produttore esecutivo Robbie Brenner ha dichiarato: "Alla Mattel Films stiamo cercando di esplorare storie che portano in vita i nostri marchi in modi inaspettati. Uno è un gioco che va oltre le generazioni e le culture e non vediamo l'ora di collaborare con Lil Yachty, Coach K e Brian Sher, per trasformare il classico gioco in un'avventura comica action".

Il rapper ha aggiunto: "Sono così entusiasta nel far parte di questo film con Mattel. Ho giocato a UNO da ragazzino e ci gioco anche ora, quindi trasformarlo in un film basato sulla scena musicale hip hop di Atlanta da cui provengo è davvero speciale. Mi sento molto vicino al progetto".