Unlocked, su Netflix in streaming da oggi

Unlocked, il thriller sud coreano diretto da Kim Tae-joon, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 17 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Unlocked, il thriller sud coreano diretto da Kim Tae-joon, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 17 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Tornando dal lavoro Na-mi (Chun Woo-hee) perde lo smartphone che contiene tutto ciò che la riguarda. Jun-yeong (Yim Si-wan) lo ritrova e glielo restituisce dopo aver installato uno spyware nel dispositivo. Monitorando la sua vita quotidiana scopre così tutti i dettagli possibili che la riguardano, dai suoi spostamenti, hobby e gusti fino alla sua carriera, situazione economica e rete sociale, poi si avvicina a lei nascondendo la propria vera identità.

Nel frattempo, il detective di polizia Ji-man (Kim Hie-won) trova tracce del figlio Jun-yeong sulla scena di un crimine e indaga segretamente su di lui, sospettando il peggio. Na-mi si sente sollevata per aver ritrovato il telefono, ma in breve tempo la sua quotidianità è stravolta e sfugge al suo controllo. Solo perché ha perso il dispositivo, tutta la sua vita è in pericolo. Unlocked è basato sul romanzo giapponese omonimo di Akira Teshigawara, che è stato già trasformato in un lungometraggio nel 2018 con Stolen Identity. Unlocked, invece, è stato girato interamente tra la primavera e l'estate del 2021.