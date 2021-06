Unhuman: svelato il cast del nuovo film prodotto da Blumhouse ed Epix

Unhuman sarà il nuovo film prodotto grazie alla collaborazione tra Epix e Blumhouse e online è stato annunciato il cast del progetto.

Tra l'emittente e lo studio c'è una collaborazione iniziata con A House on the Bayou e che prevede la realizzazione di otto film horror.

I protagonisti di Unhuman saranno Brianne Tju (Light As a Feather), Benjamin Wadsworth (Your Honor), Ali Gallo (The Carpool) e Uriah Shelton (Freaky).

Il film racconterà la storia di un gruppo di studenti del liceo che devono fare i conti con le conseguenze di un incidente del loro bus mentre sono in gita scolastica. I ragazzi iniziano a essere presi di mira da una misteriosa presenza che sembra determinata a farli uscire dalla loro bucolica adolescenza e coinvolgerli in un'orribile lotta per la sopravvivenza. I rapporti tra gli studenti saranno quindi messi alla prova.

Le riprese sono attualmente in corso a New Orleans e il cast comprende anche Josh Mikel, CJ LeBlanc, Lo Graham, Drew Scheid, Peter Giles, Blake Burt e Dana Wing Lau. Alla regia è impegnato Marcus Dunstan, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Paul Soter, duo che ha già collaborato in occasione della serie Into the Dark.