Uncorked: Courtney B. Vance e Niecy Nash nel cast del film

Uncorked, il nuovo film drammatico realizzato per Netflix, avrà come protagonisti Courtney B. Vance, Niecy Nash e Mamoudou Athie.

Il progetto si ispira in parte alla storia personale di Prentice Penny, showrunner della serie Insecure, impegnato anche alla regia e nella stesura della sceneggiatura.

Le riprese inizieranno sabato a Memphis e si svolgeranno anche a Parigi.

Al centro della storia c'è un ragazzo alimentato dal suo amore per il vino e che cerca di diventare un esperto sommelier, dovendo però affrontare anche le aspettative del padre che spera si occupi in futuro degli affari di famiglia.

Penny ha dichiarato: "È raro che le persone di colore possano raccontare una storia di un padre e suo figlio senza che l'assenza del padre venga usato come catalizzatore per la storia. Non è mai stata la mia esperienza e penso sia ancora più importante in questo periodo avere un'arte che rifletta la nostra umanità e chi siamo, persone normali, piuttosto che essere semplicemente definiti dal colore della nostra pelle o dal trauma che abbiamo subito. Sono incredibilmente grato a Netflix e a tutto il nostro team della produzione non solo per aver compreso quella visione, ma per averci inoltre sostenuto con tutto il cuore".

Prentice ha poi aggiunto: "Poter raccontare questa storia, che è ispirata al rapporto che ho con mio padre, è eccitante per molti motivi; e poter avere attori come Mamoudou, Courtney e Niecy, ognuno di loro incredibilmente talentuoso, per portare questo racconto in vita con me va oltre i miei sogni più grandi per questo progetto".