Una storia da cantare: speciale Sanremo, stasera su Rai1 in replica

Una storia da cantare torna stasera su Rai1, alle 21:25, con lo speciale Sanremo. Andata in onda originariamente a febbraio, la puntata odierna è anche l'ultimo appuntamento con il programma condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri.

Al centro dell'appuntamento di stasera ci saranno sei storie di cantautori che con il loro passaggio sul palco dell'Ariston hanno scritto pagine indelebili: da Vasco Rossi con la sua "Vita spericolata", ad Adriano Celentano e i "24.000 baci" e "Chi non lavora non fa l'amore", passando per il recordman di vittorie della kermesse Domenico Modugno con pezzi come "Nel blu dipinto di blu" e "Dio, come ti amo" e Ivano Fossati, autore di brani straordinari come "E non finisce mica il cielo" interpretata da Mia Martini o "Le notti di maggio" presentata da Fiorella Mannoia, entrambe vincitrici del Premio della Critica; e ancora, Sergio Endrigo, sul podio sanremese con le sue "Canzone per te" e "Lontano dagli occhi", fino a "Ciao amore ciao" che segnò l'unica, drammatica partecipazione di Luigi Tenco al Festival. Nel ruolo di narratore, il cantautore Enrico Ruggeri, conduttore e storyteller avvincente, che con Bianca Guaccero metterà insieme parole e note, aneddoti e curiosità, filmati e testimonianze, canzoni e momenti memorabili, per raccontare una storia musicale che appartiene a tutti noi.

Ospiti della puntata saranno Ermal Meta, Beppe Fiorello, Elio, Irene Grandi, Bugo, Leo Gassman, Serena Rossi, Paola Turci, Stefano Fresi, Fabrizio Moro, Patty Pravo, Renzo Arbore, Sergio Cammariere, Noemi, Giuliano Palma, Giusy Buscemi, i Decibel e Funk Off.