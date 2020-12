Una poltrona per due: stasera su Italia 1 l'immancabile cult della vigilia di Natale

Una poltrona per due torna stasera su Italia 1 alle 21:35 e riconferma per il 23° anno di fila quella che ormai per Mediaset è una tradizione della vigilia di Natale.

Stasera su Canale 5, alle 21:35 circa, appuntamento con Una poltrona per due, il cult della vigilia di Natale, con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis, che va in onda il 24 dicembre sul canale Mediaset ormai da 23 anni.

Una poltrona per due: in scena Dan Aykroyd e Eddie Murphy

Piladephia, all'inizio degli anni '80. Vigilia di Natale. Da una parte Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd) è un agente di cambio di successo, esponente della società più aristocratica e benestante, dall'altra Billy Ray Valentine (Eddie Murphy), un senzatetto imbroglione che mendica elemosina spacciandosi per un veterano di guerra. Le vite dei due protagonisti s'incrociano il 24 dicembre in seguito a un banale scontro in strada che porterà all'arresto di Billie, denunciato da Louis. Alla scena però assistono i datori di lavoro di Louis, i fratelli Mortimer e Randolph Duke che iniziano una discussione sul fatto che porti una persona a diventare un criminale.

Secondo Mortimer alcuni sono geneticamente predisposti mentre per Randolph dipende dall'ambiente in cui si cresce. Così, per verificare le loro tesi, fanno una scommessa: pongono Billie Ray in una posizione privilegiata, offrendogli un incarico di rilievo nella loro società, e allo stesso tempo fanno in modo che Louis, perda tutto ciò che ha ottenuto nella vita. Una mossa che porterà a far vivere ai due personaggi la vita dell'altro, tra episodi surreali e scene indimenticabili la commedia per eccellenza nella notte di Natale.

Non soltanto le due star: a completare il cast del film anche Jamie Lee Curtis nel ruolo della prostituta Ophelia, osteggiata dai produttori ma fortemente voluta da John Landis. Accanto a lei anche James Belushi e - in un piccolissimo ruolo - Giancarlo Esposito, la futura star di Better Call Saul.

Una poltrona per due, nominato nel 1984 addirittura ai Golden Globe e ai premi Oscar, fa parte del palinsesto delle feste natalizie di Mediaset ormai dal 1997 e, tranne rari casi, è sempre stato trasmesso nella sera del 24 dicembre