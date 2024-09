Una mamma per amica, Kelly Bishop confessa: "Ecco il ragazzo di Rory che preferisco"

Kelly Bishop sembra andare d'accordo con le preferenze del suo personaggio nella famosa serie tv Una mamma per amica, Emily Gilmore, madre di Lorelai e nonna di Rory. Uno dei grandi dibattiti della serie riguarda il fidanzato ideale per la protagonista.

Nel corso dello show, Rory (Alexis Bledel) intrattiene tre relazioni importanti, con Dean Forester (Jared Padalecki), Jess Mariano (Milo Ventimiglia) e Logan Huntzberger (Matt Czuchry). Quale dei tre è il fidanzato perfetto la giovane giornalista di Stars Hollow?

Il parere della nonna

Nel corso di una recente intervista per Gallery Books, Kelly Bishop ha svelato il suo fidanzato prediletto: Logan Huntzberger:"Devo ammettere che sono del Team Logan, anche se adoro veramente gli altri due. Ma c'è qualcosa in Logan. C'è qualcosa nel suo modo di recitare che mi è piaciuto particolarmente lavorando con lui. Aveva una qualità molto virile mentre gli altri erano più dei ragazzi, dei bravi ragazzi. Ma Logan era come una vecchia star del cinema, come un uomo".

Alexis Bledel e Matt Czuchry in una scena di Una mamma per amica

Una mamma per amica racconta la storia del rapporto tra la giovane madre Lorelai Gilmore, interpretata da Lauren Graham, e della figlia Rory Gilmore (Alexis Bledel), cittadine del piccolo centro del Connecticut, Stars Hollow. Nel corso delle stagioni, andate in onda dal 2000 al 2007, trovano spazio le vicende di Lorelai, in perenne conflitto con la famiglia, e Rory, alle prese con lo studio e i primi amori. Nel cast della serie anche Scott Patterson, Edward Herrmann, Melissa McCarthy, Liza Weil e Keiko Agena.

Nel 2016 è stato pubblicato su Netflix un revival in quattro parti che riprende la trama qualche anno dopo la conclusione dello show. Nel frattempo, Kelly Bishop è impegnata nella promozione del suo nuovo libro The Third Gilmore Girl. Il memoir racconta la sua carriera sui palcoscenici di Broadway e il tempo trascorso sul set di Una mamma per amica.