Una Giornata Particolare stasera su La7: viaggio nella grande bellezza italiana

Stasera 25 febbraio Aldo Cazzullo guida un viaggio tra arte, storia e cultura italiana: da Giotto al Rinascimento, fino ai capolavori senza tempo che hanno reso l'Italia un museo a cielo aperto.

Questa sera, mercoledì 25 febbraio, in prima serata su La7 torna Una Giornata Particolare con una puntata speciale dedicata al patrimonio artistico italiano. Alla guida del viaggio c'è ancora Aldo Cazzullo, che racconta come l'Italia sia nata dalla bellezza prima ancora che dalla politica. La grande bellezza è un itinerario tra arte, cultura e identità nazionale: dai grandi maestri come Giotto e Michelangelo fino ai simboli della cultura che hanno definito il nostro immaginario, da Dante Alighieri a Leonardo da Vinci.

Un viaggio tra secoli e capolavori italiani

La puntata parte da un'idea chiara: le nazioni nascono da guerre o rivoluzioni, ma l'Italia è nata dall'arte. Cazzullo accompagna il pubblico in un racconto che attraversa affreschi, mosaici, libri e architetture che hanno reso il Paese un museo a cielo aperto. Con gli inviati nella storia Claudia Benassi e Raffaele Di Placido, il programma esplora i simboli della grandezza artistica italiana, mostrando come il nostro patrimonio sia il più variegato al mondo.

Dai gotici al Rinascimento: le tappe del racconto

Il percorso visivo attraversa epoche e stili diversi: dalla perfezione della Roma Antica alle grandi cattedrali gotiche come il Duomo di Orvieto, esempio di slancio verticale e raffinatezza scultorea. Si passa poi al cuore del Rinascimento con Firenze e i suoi capolavori: la Cupola di Filippo Brunelleschi e il David di Michelangelo, simboli della rinascita culturale del Quattrocento. Il viaggio continua tra luoghi iconici come la Basilica di San Francesco d'Assisi e le opere di maestri come Gian Lorenzo Bernini, Amedeo Modigliani e Piero della Francesca.

Riccardo Muti ospite di Una Giornata Particolare

Gli ospiti della puntata del 25 febbraio

Ad arricchire la serata, una serie di contributi di grande rilievo culturale. Tra gli ospiti intervengono lo storico Alessandro Barbero, il direttore d'orchestra Riccardo Muti, il critico d'arte Vittorio Sgarbi, Padre Enzo Fortunato e la storica Eva Cantarella. Un mosaico di voci autorevoli che raccontano l'eredità artistica e culturale italiana da prospettive diverse, tra storia, musica e arte.

Perché vedere la puntata stasera

La grande bellezza è un omaggio al genio creativo italiano, ma anche un invito a riscoprire il valore del nostro patrimonio. Un viaggio emozionale che mostra come artisti, architetti e artigiani abbiano costruito nei secoli l'identità culturale del Paese. Una serata perfetta per chi ama l'arte, la storia e i racconti che sanno unire divulgazione e spettacolo.