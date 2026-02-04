Una giornata particolare: stasera su La7 Caterina de’ Medici e i segreti di corte

Questa sera, 4 febbraio, La7 propone Una giornata particolare, il nuovo appuntamento con Aldo Cazzullo, che accompagna il pubblico in un viaggio nella storia e nella vita di Caterina de' Medici, una delle figure femminili più influenti della politica europea del '500.

Una giornata particolare: la puntata del 4 febbraio

Accompagnato dagli inviati Claudia Benassi e Raffaele Di Placido, Cazzullo ripercorre le vicende, le opere e i segreti della sovrana italiana alla corte di Francia. Caterina emerge come una donna capace di navigare con astuzia un mondo dominato dagli uomini, dalle guerre e dal sangue, trasformandosi da moglie e madre sottomessa a politica moderna.

Accanto a lei, figure enigmatiche come profeti e indovini popolano la corte, tra cui spicca il più celebre: Nostradamus. Questi personaggi aggiungono mistero e tensione alla narrazione, contribuendo a delineare un quadro completo di potere, intrighi e ambizioni nel cuore della Francia rinascimentale.

La scrittrice Lia Celi

Tra luoghi magnifici e storie nascoste

La narrazione di Cazzullo non si limita ai personaggi: i luoghi diventano protagonisti. Dal Museo del Louvre e il Palais de Luxembourg, alla Chiesa di Saint Denis e le vie del quartiere Marais a Parigi, fino ai sontuosi Castelli della Loira, ogni spazio racconta una storia e contribuisce a ricreare l'atmosfera dell'epoca, rendendo vivi gli eventi storici e i protagonisti delle vicende.

La storia si snoda anche tra le meraviglie di Firenze, come Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti, Palazzo Medici Riccardi, il convento delle Murate e l'antica officina di Santa Maria Novella, senza dimenticare la Cattedrale di Ginevra e l'auditorium di Calvino, che testimoniano le guerre di religione che infiammarono l'Europa del Cinquecento, offrendo un quadro completo dei luoghi e degli eventi.

Esperti al fianco di Aldo Cazzullo

A chiarire il contesto storico e gli aspetti più singolari della protagonista ci saranno le scrittrici Lia Celi e Alessandra Necci, lo storico Marcello Simonetta e il teologo Fulvio Ferrario, offrendo al pubblico chiavi di lettura uniche per comprendere questa giornata particolare nella vita di Caterina de' Medici.