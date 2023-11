Una giornata particolare: L'attentato di via Rasella e l’eccidio delle Fosse Ardeatine, stasera su La 7

Stasera su La7 torna per l'ultima puntata di questa stagione Una giornata Particolare di Aldo Cazzullo: L'attentato di via Rasella è al centro della puntata del 29 novembre.

Questa sera, 29 novembre, su La7, alle 21:15, ultimo appuntamento con Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo. Nell'episodio di oggi, il programma approfondirà una delle pagine più importanti della resistenza italiana: l'attentato di via Rasella e la rappresaglia tedesca con l'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Una giornata Particolare: Ultimo appuntamento della stagione

Il programma di Aldo Cazzullo, Una Giornata Particolare, chiude la stagione con un episodio dedicato a uno dei momenti più oscuri del XX secolo: la Seconda Guerra Mondiale. Quest'ultimo appuntamento, in onda il 29 novembre alle 21.15 su La7, esplora gli avvenimenti legati all'attacco di Via Rasella e all'eccidio delle Fosse Ardeatine.

La giornata particolare di questa puntata si estende per 36 ore anziché le usuali 24: è il lasso di tempo richiesto per l'atroce strage nella Roma occupata dai tedeschi. Questo periodo va dalle 16:00 del 23 marzo 1944 alle 23:00 del giorno successivo, coprendo l'attacco armato a Via Rasella e l'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Il drammatico agguato e la crudele rappresaglia

L'episodio, intitolato Via Rasella: L'attacco e le Fosse Ardeatine, ricostruisce il più grande agguato ai nazisti compiuto dai partigiani e la conseguente rappresaglia che ha portato all'uccisione di 335 innocenti. Un evento destinato a segnare profondamente la guerra di liberazione e la coscienza degli italiani.

Il viaggio nel passato di Aldo Cazzullo

Aldo Cazzullo conduce il pubblico attraverso i luoghi chiave e gli avvenimenti cruciali legati a questi tragici eventi. Il racconto si snoda dalle battaglie di Porta San Paolo al rastrellamento del Ghetto, dalle azioni partigiane a Via Veneto e e Regina Coeli al dettagliato resoconto dell'attacco a Via Rasella.

Un'azione condotta dai Gruppi di Azione Patriottica (GAP), unità partigiane del Partito Comunista Italiano, contro un reparto delle forze d'occupazione d'Oltralpe, che causò la morte di 33 soldati tedeschi.

Il giornalista racconterà poi la successiva brutale rappresaglia tedesca che ha portato all'eccidio delle Fosse Ardeatine, in cui furono uccisi 335 prigionieri completamente estranei all'azione gappista.

Storie intrecciate e personaggi memorabili

Il viaggio di Aldo Cazzullo, accompagnato dagli inviati Di Placido e Benassi, tocca luoghi simbolo come la Sinagoga di Roma, l'abbazia di Montecassino, il Mausoleo delle Fosse Ardeatine e le carceri di Via Tasso e Regina Coeli. Numerose storie e personaggi emergono, tra cui il gruppo dei gappisti romani, il Colonnello Giuseppe Cordero di Montezemolo, il colonnello delle SS Herbert Kappler, e gli ebrei del Ghetto romano.

Ospiti di stasera e la memoria delle Fosse Ardeatine

La puntata si conclude con un toccante omaggio alle 355 vittime delle Fosse Ardeatine. Tra gli ospiti d'eccezione che si uniscono al cast ci sono Enrico Mentana, Massimo Gramellini, Giovanni Floris, David Parenzo, Vittorio Sgarbi, Luca Cordero di Montezemolo, il generale dei Carabinieri Antonino Nesi, il direttore di La7 Andrea Salerno, e l'autrice e produttrice Simona Ercolani e Marco Di Porto, un sopravvissuto alla persecuzione nazista che è riuscito a nascondersi in un convento cattolico durante l'infanzia.