Un ragazzo è perseguitato dal padre morto nel trailer dell'horror Daddy's Head di Benjamin Barfoot

Il regista britannico Benjamin Barfoot si appresta a sbancare il Fantastic Fest, la manifestazione di Austin che ospita il meglio del nuovo cinema di genere, con il suo Daddy's Head.

Il film, che arriverà anche su Shudder a ottobre, in tempo per Halloween, segue un ragazzo che riceve la visita di una creatura inspiegabile. Una mostro che sembra imitare una versione terrificante del padre morto da poco. Il cast comprende Julia Brown, Rupert Turnbull, Charles Aitken e Nathaniel Martello-White. Guardate il trailer, un'esclusiva di IndieWire, qui sotto.

Di cosa parla Daddy's Head?

La sinossi ufficiale del film recita: "Dopo la morte prematura del padre, un ragazzo viene lasciato nell'inquietante solitudine di una vasta tenuta di campagna con la matrigna appena rimasta vedova. La matrigna, che sta lottando per affrontare il travolgente compito di genitore, si allontana, lasciando che il loro fragile legame rischi di crollare. Tra le crescenti tensioni, il ragazzo inizia a sentire suoni inquietanti che riecheggiano nei corridoi. Ben presto, è perseguitato dalla presenza di una creatura grottesca che assomiglia in modo inquietante al suo defunto padre. Ma mentre gli avvertimenti del ragazzo vengono liquidati come l'immaginazione di un bambino in lutto, la sinistra entità stringe la sua morsa sulle loro vite in rovina".

Ecco cosa hanno scritto i programmatori del Fantastic Fest a proposito del film: "Con una delle creature più inquietanti del programma di quest'anno e scene che vi faranno saltare in aria, il regista/scrittore Benjamin Barfoot ha realizzato con maestria un film horror estremamente inquietante e memorabile, a cui penserete ogni volta che spegnerete le luci... o passerete davanti a un bocchettone dell'aria condizionata".

Per il regista Barfoot, il film è stato molto personale. "Ho sviluppato questa storia ed era la storia di un ragazzo che comunicava con qualcosa che non era suo padre ma che voleva amarlo. È stata una sceneggiatura che ho scritto molto velocemente. Ma solo quando siamo entrati in produzione mi sono reso conto di aver scritto del divorzio dei miei genitori", ha dichiarato Barfoot a IndieWire. Il film uscirà su Shudder l'11 ottobre dopo un'anteprima mondiale al Fantastic Fest questa domenica sera, 22 settembre.