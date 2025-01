Un piccolo favore 2 cancellato per colpa della causa legale di Blake Lively? La risposta secca di Paul Feig

La causa legale tra l'attrice e Justin Baldoni in seguito alle accuse lanciate dopo l'uscita del film It Ends With Us - Siamo noi a dire basta

Paul Feig ha recentemente chiarito alcune indiscrezioni che riguardavano i possibili problemi di realizzazione di Un piccolo favore 2.

Il regista ha risposto alle voci circolate in rete secondo cui il film - che vede protagoniste Blake Lively e Anna Kendrick - non sarebbe uscito a causa della battaglia legale in corso tra la Lively e il collega di It Ends with Us Justin Baldoni.

"Questa è una stronzata totale. Il film è finito e uscirà presto", ha rassicurato Feig su X. "Non credete a tutto quello che leggete sui social media in questi giorni", ha aggiunto.

Il suo post è stato fatto in risposta a un altro diventato virale su X che sosteneva che Amazon avesse accantonato "a tempo indeterminato" il film a causa del "rifiuto della Lively di promuoverlo" a causa della sua battaglia legale e delle presunte "tensioni crescenti" tra le due star principali del film.

Feig aveva già espresso il suo sostegno alla Lively il mese scorso su X dopo che lei aveva presentato una denuncia per molestie sessuali contro Baldoni, sostenendo che durante la produzione di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta lui si sarebbe comportato in modo scorretto mostrandole immagini e video espliciti e chiedendole della sua vita sessuale personale, sarebbe entrato nella sua roulotte "senza invito" mentre lei era svestita o "vulnerabile" e aveva intrapreso una campagna diffamatoria di ritorsione, tra le altre affermazioni - che Baldoni ha negato.

"Ho girato due film con Blake e posso solo dire che è una delle persone più professionali, creative, collaborative, talentuose e gentili con cui abbia mai lavorato", ha scritto Feig su X.