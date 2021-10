Un pettirosso di nome Patty: il trailer dello speciale natalizio realizzato da Aardman Animations

Un pettirosso di nome Patty è lo speciale natalizio animato realizzato da Aardman Animations e il trailer del progetto regala qualche scena dell'adorabile racconto che arriverà in streaming dal 24 novembre.

Nel video si vede quello che accade quando la simpatica pennutina Patty, cresciuta con una famiglia di topi, scopre che a Natale i desideri degli esseri umani si realizzano, sperando così di riuscire a realizzare il proprio.

I produttori di Galline in fuga, Wallace & Gromit e Shaun, vita da pecora, hanno realizzato il cortometraggio Un pettirosso di nome Patty.

Mentre è ancora nell'uovo, Patty rotola inavvertitamente in una discarica e viene adottata da un'affettuosa famiglia di topi. Quando cresce, le differenze diventano sempre più evidenti. Così Patty decide di organizzare la rapina delle rapine per dimostrare alla sua famiglia di essere una brava topina, ma finisce per scoprire la sua vera natura.

Le star che danno voce allo speciale nella versione originale inglese sono Gillian Anderson nel ruolo della Gatta, la villain della storia che conosce un posto dove tutti sono i benvenuti, ovvero la sua pancia; Richard E. Grant che sarà Magpie, un collezionista ossessivo di oggetti scintillanti; Adeel Aktar nella parte di Papà Topo, un'anima cauta e amorevole che ha cresciuto da solo cinque figli; e Bronte Carmichael nel ruolo di Patty.

La regia del cortometraggio è di Dan Ojari e Mike Please.