Un Paso Adelante Next è il reboot della serie cult spagnola da oggi su Mediaset Infinity: le anticipazioni

I fasti di Paso Adelante tornano a vivere su Mediaset, per la precisione su Mediaset Infinity. Da oggi, mercoledì 27 novembre, infatti, sulla piattaforma streaming sono disponibili i primi episodi di Un Paso Adelante Next, il reboot della serie cult andata in onda tra il 2004 e il 2006.

Cos'è Un Paso Adelante Next

Come si diceva, è un reboot della serie madre in cui una nuova generazione di ballerini e artisti fa il suo ingresso nella Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz di Madrid per inseguire il proprio sogno. Insieme a loro ci saranno alcuni grandi ritorni. Come quello di Monica Cruz, che tornerà a vestire i panni di Silvia, diventata nel frattempo Direttrice dell'Accademia.

Beatriz Luengo interpreterà Lola, che lavora come coreografa e insegnante di danza moderna e dovrà ricostruire il suo rapporto con Silvia. Miguel Ángel Muñoz sarà ancora una volta Rober e tornerà a Madrid da Miami per far risorgere il brandUPA.

La serie in 8 episodi sarà disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity dal 27 novembre con i primi quattro episodi, mentre i successivi quattro episodi saranno disponibili dal 4 dicembre.

Un Paso Adelante Next: come arrivare preparati al revival della serie spagnola

Le anticipazioni dei primi 4 episodi

Episodio 1 - La Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz è in seria difficoltà: ci sono pochissimi iscritti per l'anno successiva e Silvia, ora direttrice, accetta la proposta di Rober: collaborerà con lui e con Lola per mettere in piedi un musical su UPA. Gli studenti della scuola potranno partecipare ai casting e i migliori avranno alcuni dei ruoli più ambiti.

Tanti giovani artisti provano quindi a essere ammessi, come Omar, un ballerino squattrinato, Andrea, Luca e Sergio.

Episodio 2 - Gli allievi cominciano però a pensare solo al musical, ecco perchè Silvia è costretta a ricorrere alle maniere forti. Chi non avrà svolto il compito assegnato per il giorno successivo verrà cacciato dalla scuola.

Andrea però scopre di avere problemi più gravi: deve assolutamente trovare 8000 dollari.

Episodio 3 - Mentre il comportamento di Andrea è sempre più strano, Sergio deve fare i conti col fatto che Rober non lo trovi poi così speciale. Nel frattempo Lola e Silvia decidono finalmente di seppellire l'ascia di guerra.

Episodio 4 - Lola capisce che c'è bisogno di rendere la coreografia più moderna se vogliono far brillare il talento dei ragazzi. Rober però non è d'accordo e, di fronte ai cambiamenti attuati dalla collega, minaccia di estromettere chiunque oserà non rispettare il suo progetto. Nel frattempo Salazar, la promoter, annuncia che il tempo a disposizione per le prove è meno di quanto tutti pensassero.