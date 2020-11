Il monolite nel deserto dello Utah è scomparso e nessuno sa che fine abbia fatto

Il monolite apparso alcuni giorni fa nel deserto dello Utah è scomparso senza lasciare alcuna traccia e nessuno sa che fine abbia fatto il misterioso oggetto che molti hanno associato a 2001: Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick.

Il monolite trovato nel deserto dello Utah

Questa settimana è esploso il caso del monolite apparso nel deserto dello Utah, capace di calamitare l'interesse e la curiosità della gente che non ha potuto far altro che ripensare alla scena d'apertura di 2001: Odissea nello spazio. A distanza di pochi giorni dalla sua comparsa, l'oggetto misterioso è sparito nel nulla e l'inquietudine scatenata dal suo ritrovamento lascia spazio all'incredulità delle persone che adesso si chiedono che fine possa aver fatto.

Il monolite di metallo era alto tre metri e mezzo ed è stato individuato durante una ricognizione aerea da alcuni funzionari locali che sorvolavano uno spazio remoto nella zona Ovest degli Stati Uniti per aiutare i colleghi della preservazione della fauna a contare i bighorn (un tipo di pecora) presenti nella regione. Non era stato specificato il punto esatto del ritrovamento per evitare che decine di curiosi si recassero in un territorio così selvaggio, anche se qualche esploratore è comunque riuscito a trovarlo. A confermare la scomparsa è stato l'Ufficio per la Gestione del territorio dello Utah che ha detto di aver ricevuto "rapporti credibili" secondo cui l'oggetto è stato rimosso "da sconosciuti".

Per quanto riguarda la provenienza del monolite c'è chi crede, come il pilota dell'elicottero, che si sia trattato di un omaggio al film di Stanley Kubrick. Un'altra ipotesi sarebbe quella secondo cui l'oggetto rappresenterebbe un'installazione artistica, soprattutto considerata la somiglianza tra lo stile del monolite e quello che caratterizza le opere realizzate dallo scultore minimalista John McCracken, morto nel 2011 nel New Mexico, non distante da dove è avvenuta la misteriosa scoperta. Insomma, potrebbe trattarsi di un'opera di McCracken messa lì diverso tempo fa, oppure di un altro artista che ha voluto rendergli omaggio.