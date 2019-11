Un giorno in pretura su Stefano Cucchi, stasera su Rai3 la seconda puntata

Stefano Cucchi ancora al centro della puntata di Un giorno in pretura, stasera su Rai3 alle 20:30: la trasmissione ideata e condotta da Roberta Petrelluzzi proporrà in esclusiva la seconda parte del processo Cucchi bis, dopo la prima andata in onda la scorsa settimana, visibile su RaiPlay.

E' solo dopo dieci anni da quel tragico 22 ottobre 2009 che vengono portati in aula tutti i depistaggi, tutte le falsità che l'Arma dei Carabinieri, o almeno alcuni suoi autorevoli esponenti, ha messo in opera per cercare di nascondere la verità, e cioè che Stefano Cucchi, immediatamente dopo l'arresto, era stato picchiato nella stazione Casilina, dove era stato portato per il fotosegnalamento. Ma sono state le percosse subite a causare la morte del ragazzo?

