Un giorno in pretura: stasera su Rai3 l'omicidio di Paula Burci

Un giorno in pretura torna stasera su Rai3, intorno alle 23:55, con la nuova puntata di stagione, che si occuperà del processo per l'omicidio Paula Burci.

Sono passati molti anni da quando sull'argine ferrarese del Po viene ritrovato il corpo semi carbonizzato di Paula Burci, una diciannovenne rumena. La giovane si prostituiva per una connazionale, Gianina Pistroescu, e per il compagno di lei, Sergio Benazzo. I due, secondo gli inquirenti, avrebbero ucciso la ragazza insieme ad altri sfruttatori, perché lei non voleva più accettare le loro regole. E' una storia giudiziaria lunghissima, che ha attraversato due corti, prima a Ferrara e poi a Rovigo, per portare la luce su una triste vicenda di sfruttamento, quella ripercorsa da Un giorno in Pretura,

Un Giorno in Pretura è lo storico programma di Rai 3 di Roberta Petrelluzzi, anche conduttrice, Tommi Liberti, Antonella Nafra. La trasmissione è diventata un vero cult seguita da un cospicuo gruppo di ascoltatori che la commenta con passione anche sui social.

