Un giorno in pretura: stasera su Rai3 ultima puntata sul caso di Federico Aldrovandi

Stasera su Rai3, alle 00:40, va in onda Un giorno in Pretura: al centro della nuova puntata ancora la vicenda processuale di Federico Aldrovandi. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra torna nella solita collocazione in seconda serata del sabato.

In occasione dell'anniversario della morte di Federico Aldrovandi, Un giorno in Pretura ripercorre la storica vicenda processuale che presso la Corte d'Assise di Ferrara, ha cercato di fare luce su questa tragica vicenda. Nella quarta e ultima puntata si affronta il delicato e cruciale tema delle testimonianze degli abitanti della zona di via Ippodromo, dove il ragazzo è deceduto. In quella tragica alba del 25 settembre 2005 qualcuno ha visto e ha avuto paura di parlare per molto tempo. Sono testimoni le cui dichiarazioni, di estrema importanza se ritenute attendibili, potrebbero inchiodare i quattro imputati alle loro responsabilità.

La puntata odierna di Un giorno in pretura sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma di Roberta Petrelluzzi, sono consultabili anche le puntate delle passate stagioni.