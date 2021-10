Un giorno in pretura: stasera su Rai3 la strage delle Fontanelle e il processo ai Barbudos

Un giorno in pretura torna stasera su Rai3, alle 00:10, con la quinta puntata della nuova stagione che racconterà la strage delle Fontanelle e il processo ai Barbudos della Sanità.

Stasera su Rai3, alle 00:10, va in onda Un giorno in Pretura: al centro della quinta puntata la strage delle Fontanelle e il processo al clan dei cosiddetti Barbudos del Rione Sanità. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato con la nuova stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

Viene ricordata come la strage delle Fontanelle quella che si consuma la sera del 22 aprile 2016 nello storico quartiere della Sanità a Napoli: una pioggia di proiettili si scatena all'interno di una sala da biliardo a quell'ora piena di ragazzi e bambini. A terra resta un morto, Salvatore Vigna, un ferito grave, Giuseppe Vastarella, e altre tre persone vengono colpite da pallottole vaganti. La lunga scia di sangue ricostruita dalle indagini porta ad una guerra fra clan.

Accusati di essere gli autori della strage, nel processo davanti alla Corte di Assise di Napoli, sono il giovane capoclan dei Barbudos Antonio Genidoni, la moglie, la madre e altri due giovanissimi, Emanuele Esposito e Alessandro D'Aniello.

