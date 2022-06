Un giorno in pretura: stasera su Rai3 il processo a Simone e Giuseppe Santoleri

Un giorno in pretura torna stasera su Rai3, alle 00:10, con la nuova puntata di stagione, che si occuperà del processo a Simone e Giuseppe Santoleri per l'omicidio di Renata Rapposelli.

Simone e Giuseppe Santoleri, figlio ed ex marito della pittrice Renata Rapposelli, sono accusati della morte e dell'occultamento del cadavere della donna ritrovata un mese dopo la sua scomparsa sulle rive del fiume Chienti. Tra le dichiarazioni di Simone ai programmi televisivi sono emerse varie versioni ma soprattutto, tramite le indagini, si è scoperto che la donna, il giorno della sua scomparsa, non è mai stata accompagnata al santuario di Loreto, come invece sostengono i due uomini. Una volta arrestati, Simone Santoleri si lascerà andare a delle confidenze con altri carcerati, mentre Giuseppe, il padre, deciderà di ritrattare portando a galla un'altra verità.

Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

