Un giorno in pretura: stasera su Rai3 il processo per la morte di Mario Cerciello Rega

Un giorno in pretura torna stasera su Rai3 alle 00:25 con la nuova puntata, che si occuperà della seconda parte del processo, per l'omicidio di Mario Cerciello Rega, a carico dei due giovani americani Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder.

Si farà luce sui fatti avvenuti a Trastevere nelle ore precedenti al delitto, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, quando i due turisti si sono rivolti a un cinquantenne romano, Sergio Brugiatelli, in cerca di cocaina. Brugiatelli accompagna i due giovani dallo spacciatore. Molte le cose che non tornano in tutta questa vicenda. Lo scambio avverrà infatti sempre in Trastevere sotto gli occhi di quattro carabinieri fuori servizio, ma non porta a nessun arresto. Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder scoprono che la droga era una truffa, e rubano lo zainetto di Brugiatelli. Il furto si trasforma in un tentativo di estorsione. La storia si conclude con l'intervento di Mario Cerciello e del collega Andrea Varriale, avvenuto fuori protocollo.

Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

